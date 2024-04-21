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Деограсия: я очень доволен тем, как сегодня сыграл "Оренбург". Мы выполнили наш план

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал поражение в матче 25-го тура РПЛ от "Зенита" (0:1).
Фото: ФК "Оренбург"
"Я очень доволен тем, как сегодня сыграла команда. Мы создавали очень много моментов у ворот соперника. Сейчас я немного расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью. Мы выполнили наш план", - сказал Деограсия в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 21 апреля "Оренбург" в гостях минимально уступил петербургскому "Зениту" в матче 25-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал атакующий хавбек хозяев поля Клаудиньо, отличившийся на 23-й минуте первого тайма.

Отметим, что это поражение стало для подопечных Давида Деограсии первым после рестарта чемпионата России. Этой весной оренбуржцы одержали три победы и дважды сыграли вничью.

Деограсия Оренбург Зенит
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