"Мы общаемся с ЦСКА и ещё несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ. Сказал бы, что летом он с вероятностью 85% окажется в России. Клуб, который проявляет наибольший интерес, попросил не раскрывать информацию, поэтому это пока секрет", - заявил агент.
28-летний атакующий полузащитник, который также может сыграть на позиции "восьмерки" и справа в атаке, принял участие в 24-х матчах Чемпионшипа в составе "Халл Сити" в текущем сезоне. На счету Адама Траоре 2 гола и одна голевая передача. "Халл Сити" после 43-х матчей занимает 7-е место в турнирной таблице второй по силе лиги Англии.
Контракт Адама Траоре с его нынешним клубом истекает летом 2024-го года, что позволяет ему сменить команду в конце сезона в статусе свободного агента. Трансферная стоимость футболиста сборной Мали по версии Transfermarkt составляет 2.2 миллиона евро. Ранее Траоре выступал за турецкий "Хатайспор", французские "Монако" и "Лилль", а также в составе ряда других клубов Франции, Бельгии и Поргугалии.
Источник: "Чемпионат"
Адама Траоре из "Халл Сити" может перейти в ЦСКА
Агент Секу Траоре, который представляет интересы футболиста "Халл Сити" Адама Траоре, подтвердил интерес к своему клиенту из РПЛ.
Фото: Getty Images