- Валерий Георгиевич к "Спартаку" не готовил нас как-то особенно, всё было как обычно. Вы видели до этого наши результаты, можете понимать, что на каждую игру готовил точно так же, как на "Спартак". У нас было много хороших матчей со "Спартаком", но в этот раз так. Очень жалко, но ничего не изменишь, - передаёт слова Байрамяна ТАСС.
Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" завершился разгромным поражением жёлто-синих со счётом 1:5. После ничьей 1:1 в первом тайме при значительном статистическом преимуществе дончан на 54 минуте гости вышли вперёд после ошибки голкипера "Ростова" Сергея Песьякова, выполнившего неточный пас на ногу сопернику, 6 минут спустя "Спартак" удвоил преимущество с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку защитника Максима Осипенко. На 76 минуте и в добавленное время красно-белые забили ещё два гола.
Это поражение стало первым для "Ростова" в весенней части РПЛ - в пяти предыдущих матчах жёлто-синие одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью.
Байрамян: Карпин не готовил "Ростов" к "Спартаку" как-то особенно, всё было как обычно
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал крупное домашнее поражение от московского "Спартака" (1:5) в матче 25 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"