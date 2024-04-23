Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
22:00
ЧелсиНе начат

Кубок Италии

Новости
Лацио
22:00
ЮвентусНе начат

Иванов: конечно, РПЛ надо расширять до 18 команд, но сейчас мне неэтично об этом говорить из-за положения "Урала"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением относительно возможного увеличения числа команд в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Давно говорил: я только за то, чтобы расширить лигу. Но сейчас мне неэтично об этом говорить, потому что команда идет в не очень хорошем положении. Снова начнут говорить, что Иванов хочет расширить чемпионат, потому что его команда внизу. А так, надо расширять, конечно. У меня всегда было такое мнение", - заявил Иванов.

Сейчас в чемпионата России принимают участие 16 клубов. Столько же, например, в чемпионатах Бельгии и Украины. В высших дивизионах Англии, Испании и Италии, для сравнения, выступает по 20 команд. Напомним, в прошлом сезоне французская Лига 1 сократила количество команд с 20-ти до 18-ти.

"Урал" после 24-х туров занимает 13-е место в турнирной таблице с 24-мя очками и располагается в зоне стыковых матчей. Отрыв от "Ахмата", который идет на 15-м месте в зоне прямого вылета, составляет всего 1 очко.

Источник: "РБ Спорт"

Григорий Иванов Урал РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится