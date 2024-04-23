Экс-железнодорожник среди топ-6 клубов РПЛ поставил "Спартак" в конец, по мнению Идову, "Зенит" в очередной раз станет чемпионом, "Краснодар" и "Динамо" станут соответственно серебряными и бронзовыми призерами. На четвёртое место он поставил ЦСКА, а своему бывшему клубу "Локомотиву" нигериец отдал пятую строчку, отметив, что команда выдает нестабильные результаты.
"Шансы побороться за первую тройку неплохие, но результаты в последнее время у команды неудовлетворительные. "Локомотив" теряет очки в тех матчах, где должен выигрывать. Не знаю, что происходит внутри команды, но стабильности в результатах нет: то хорошие, то провальные матчи", - высказался Идову.
До конца российского чемпионата остается сыграть шесть туров. Турнирную таблицу сейчас возглавляет "Зенит", подопечные Сергея Семака набрали 50 очков, что на четыре балла больше, чем у "Краснодара" и на девять, чем у "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Идову считает, что "Спартак" станет худшей командой среди топ-6 РПЛ
Бывший игрок "Локомотива" нигериец Брайан Идову поделился мнением о том, какие места займут топ-клубы чемпионата России в конце сезона.
Фото: ФК "Спартак"