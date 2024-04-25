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Семак – о поражении от “Рубина”: мы имели большое преимущество, но сопернику улыбнулась удача

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Главный тренер “Зенита” Сергей Семак отреагировал на поражение от “Рубина” (0:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
– Тяжелая игра. В первом тайме выглядели надежно. Во втором позволили сопернику забить. Имели большое преимущество, но конвертировать в голевые моменты не смогли. Сопернику улыбнулась удача.

Напомним, вчера, 24 апреля, петербургский “Зенит” на своем поле сыграл с казанским “Рубином”. Встреча была проведена в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась настоящей сенсацией – сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 0:2. Таким образом, в турнирной таблице чемпионата России обострилась борьба за первое место. Теперь “Зенит” (50 очков) опережает “Краснодар” (49 очков) лишь на одно очко.

Источник: “Чемпионат”

Сергей Семак Рубин Зенит
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