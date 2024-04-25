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Рахимов – о победе над “Зенитом”: мы совершили чудо? Так говорить нельзя

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Наставник “Рубина” Рашид Рахимов прокомментировал победу над “Зенитом” (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Фото: РИА Новости
– Мы совершили чудо? Чудес не бывает. Так говорить нельзя. Это не чудо. Если мы берем игру, то команда играла организованно. Мы выполнили план на процентов 80.

Напомним, вчера, 24 апреля, казанский “Рубин” встретился в гостях с петербургским “Зенитом”. Игра проходила в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Рашида Рахимова сенсационно одержали победу со счетом 2:0. Благодаря данному результату клуб из Татарстана набрал 36 очков. Он занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: “Чемпионат”

Рубин Рашид Рахимов Зенит
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