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Сергей Семак: у “Зенита” больше нет права на ошибку в чемпионской гонке

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Главный тренер петербургского “Зенита” Сергей Семак отреагировал на обострение интриги в чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– Права на ошибку у нас больше нет. “Динамо” и “Краснодар” тоже в гонке, как и мы, – приводит слова Семака “Чемпионат”.

Напомним, 24 апреля петербургский “Зенит” в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги потерпел поражение от казанского “Рубина” со счетом 0:2. “Краснодар”, в свою очередь, одержал победу над калининградской “Балтикой”. Таким образом, южане приблизились к лидеру турнирной таблице РПЛ “Зениту” (50) на расстоянии одного очка.

Сергей Семак Зенит Краснодар
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