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Мурад Мусаев: “Зенит” вообще не интересует, как и таблица

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Наставник “Краснодара” Мурад Мусаев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
– “Зенит” вообще не интересует, таблица не интересует. Сейчас нужно сделать хорошую работу над ошибками и думать о “Крыльях Советов”, это самое главное.

Напомним, петербургский “Зенит” в 21-м туре Российской Премьер-Лиги потерпел поражение от казанского “Рубина” со счетом 0:2, в то время как “Краснодар” оказался сильнее “Балтикой” со счетом 3:2. Теперь южане, заработавшие 49 очков, приблизились к лидеру турнирной таблицы РПЛ “Зениту” на одно очко.

Источник: “Матч ТВ”

Мурад Мусаев Краснодар
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