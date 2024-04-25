По словам Педро, сине-бело-голубые должны были лучше провести первый тайм с казанским клубом. Бразильский игрок считает, что теперь “Зенит” должен выходить на все матчи как на финал.
– Сейчас надо работать: мы должны выиграть ближайший матч с “Динамо” во что бы то ни стало, – передает слова Педро “СЭ”.
Напомним, “Зенит” по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 50 очков. “Краснодар” же идет вторым, сократив отставание от сине-бело-голубых до одного балла.
Игрок “Зенита” Педро: мы должны выиграть матч с “Динамо” во что бы то ни стало
Вингер “Зенита” Педро отреагировал на поражение от “Рубина” со счетом 0:2 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"