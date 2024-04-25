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Тигиев: после ухода из “Спартака” я эмоционально сгорел

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Экс-защитник московского “Спартака” Георгий Тигиев рассказал о своем уходе из стана красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
— Первое время после “Спартака” я эмоционально сгорел. Было трудно осознавать, что еще недавно я был в лучшем клубе России, в Москве, а в итоге — ни с чем вернулся в Беслан. Я запивал и заедал стресс.

Также Тигиев отметил, что он остался благодарен московскому “Спартаку”. По словам бывшего футболиста красно-белых, сейчас он счастлив.

Напомним, Тигиеву 28 лет. С 2017 по 2021 года защитник выступал в составе московского “Спартака”. Вместе с клубом он стал чемпионом России по футболу. С 2021 года Георгий не играл на профессиональном уровне. Сейчас он выступает в Медиалиге.

Источник: Sport24

Спартак Георгий Тигиев
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