— Первое время после “Спартака” я эмоционально сгорел. Было трудно осознавать, что еще недавно я был в лучшем клубе России, в Москве, а в итоге — ни с чем вернулся в Беслан. Я запивал и заедал стресс.
Также Тигиев отметил, что он остался благодарен московскому “Спартаку”. По словам бывшего футболиста красно-белых, сейчас он счастлив.
Напомним, Тигиеву 28 лет. С 2017 по 2021 года защитник выступал в составе московского “Спартака”. Вместе с клубом он стал чемпионом России по футболу. С 2021 года Георгий не играл на профессиональном уровне. Сейчас он выступает в Медиалиге.
Источник: Sport24
Тигиев: после ухода из “Спартака” я эмоционально сгорел
Экс-защитник московского “Спартака” Георгий Тигиев рассказал о своем уходе из стана красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"