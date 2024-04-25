В 2005 году армейский клуб под руководством Газзаева прошли в четвертьфинале Кубка УЕФА французский "Осер", устроив разгром в Москве со счетом 4:0. В ответной игре "армейцы" уступили 2:0 и прошли в следующую стадию. Тренер Ри Гу почти через 20 лет решил вспомнить, что он якобы видел в сумках у судей дорогие часы, но тогда он стал раздувать скандал.
"Что касается слов бывшего главного тренера "Осера", то это бред сивой кобылы! В таком возрасте (Ги Ру сейчас 85 лет) такие вещи могут и присниться. Может быть, завтра бывший тренер "Спортинга" тоже заявит, что мы купили судей в финале? О каком подкупе судей сейчас вещает тренер "Осера"? 20 лет прошло! А где он раньше-то был? И почему этот бред публикуется сейчас?" – ответил Газзаев.
По мнению российского тренера, нападки французского коллеги не имеют отношение к футболу, а в этом замешена политика - ЦСКА заслуженно прошел "Осер", показав все на футбольном поле. В 2005 году российский клуб дошел до финала Кубка УЕФА, где одержал победу над португальским "Спортингом" со счетом 3:1. ЦСКА стал первым российским клубом завоевавшим европейский трофей, через несколько лет петербуржский "Зенит" повторит достижение москвичей, обыграв на пути к кубку "Баварию", "Байер" и "Рейнджерс".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Газзаев - об обвинении ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА: это бред сивой кобылы!
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на обвинение экс-наставника "Осера" Ги Ру в подкупе судей в победном для "армейцев" розыгрыше Кубка УЕФА.
Фото: РФС