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Ещенко: “Спартак” больше наиграл на положительный результат в матче с ЦСКА

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Экс-защитник “Спартака” Андрей Ещенко прокомментировал ничью в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
– По игре видно, что “Спартак” больше наиграл на положительный результат. При любом раскладе главное, что не проиграли, очко есть очко.

Напомним, вчера, 25 апреля, состоялся центральный матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него сыграли московские ЦСКА и “Спартак”. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 0:0.

Ранее Андрей Ещенко выразил мысль о том, что если красно-белые по итогам текущего сезона Российский Премьер-Лиги займут третье место, то им можно будет аплодировать.

Источник: “СЭ”

Ещенко Спартак ЦСКА
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