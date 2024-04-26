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Салихова: руководству “Спартака” надо вернуть Бакаева. И Тихонова назначить тренером по заветам Глушакова

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца “Спартака” Леонида Федуна, прокомментировала ничью в игре 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
– Разочарование не победить такой ЦСКА. Думаю, новому руководству “Спартака” надо вернуть Бакаева. И Тихонова тренером по заветам Глушакова.

Напомним, московский “Спартак” за 25 матчей, проведенных в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, заработал 39 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице. Вчера, 25 апреля, они сыграли вничью с ЦСКА в гостевом матче перенесенного 21-го тура чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Источник: “Чемпионат”

Зарема Салихова Спартак ЦСКА
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