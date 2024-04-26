- Хочу подчеркнуть изменения Карпина. Какой он был в "Спартаке" и какой сейчас - два разных человека. Я бы очень хотел сейчас пообщаться с ним и приехать к Валерию Георгиевичу на стажировку. В чём Карпин поменялся? В то время в "Спартаке" молодые игроки ему были не нужны, он их отцепил. А сейчас в "Ростове" он их подпускает, и всё классно получается. Он добавил в знаниях, опыте, стал рассудительнее, поэтому всё так кардинально поменялось, - передаёт слова Малояна "Чемпионат".
35-летний экс-нападающий Артур Малоян выступал за московский "Спартак" в период с 2008 по 2012 год.
55-летний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин возглавляет жёлто-синих с декабря 2017 года за вычетом отрезка с августа 2021 года по март 2022 года. Ранее, в периоды с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года, Карпин работал на посту главного тренера московского "Спартака". После ухода из системы красно-белых специалист работал также с испанской "Мальоркой" (август 2014 года - февраль 2015 года) и армавирским "Торпедо" (июль 2015 года - июнь 2016 года).
"Два разных человека". Экс-форвард Малоян объяснил, в чём различия между тренером Карпиным в "Спартаке" и в "Ростове"
Экс-нападающий московского "Спартака" Артур Малоян рассказал, в чём изменился главный тренер "Ростова" Валерий Карпин со времён работы с красно-белыми.
Фото: ФК "Ростов"