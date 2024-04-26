После победы "Рубина" над "Зенитом" (0:2) в 21-м туре РПЛ, игрок казанского клуба Руслан Безруков пошутил, что "Краснодар" должен перевести "денежки на карту" за победу над их конкурентами за чемпионский титул.
"Мне кажется, что он пошутил. Потом надо у него спросить, может быть, он действительно имел в виду, что нужно помочь Московскому Губернскому театру, который возглавляет Сергей Безруков. Надо уточнить у футболиста. Мне кажется, что делать из этого высказывания какую-то проблему очень странно", - сказал Губерниев.
Журналист считает, что высказывание Безрукова не является проблемой, которую стоит рассматривать на комитете по этике. Президент Российского футбольного союза Дюков, напротив, не оценил шутку футболиста. Слова Руслана Безрукова рассмотрит комитет по этике РФС.
После 25 сыгранных туров "Зенит" с 50-ю очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий на второй позиции "Краснодар" на один балл. В следующем 26-м туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Динамо", а "быки" отправятся в Самару к "Крыльям Советов".
Источник: "Чемпионат"
Губерниев – о шутке Безрукова про "денежки": делать из этого высказывания проблему очень странно
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение РФС рассмотреть на комиссии по этике шутку игрока "Рубина" Руслана Безрукова.
Фото: Global Look Press