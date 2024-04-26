"При Мусаеве я никого изменения не вижу в "Краснодаре", и не будет этого. Играют те футболисты, которых собрал и тренировал Ивич. Ивича уволили по непонятным для всех причинам, такое разве возможно, чтобы тренера увольняли с первого места? Это команда Ивича. Кордоба как забивал, так и забивает. В целом, так и по всей команде. Мне кажется, многие, кто особо не следит за футболом, думают, что Ивич еще в "Краснодаре". Для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем (бывший главный тренер "Спартака" - прим.)", - сказал Мостовой.
Мурад Мусаев взошел не тренерский мостик "быков" после того, как руководство краснодарского клуба решило уволить сербского специалиста Владимира Ивича. Под руководством серба "Краснодар" закончил первую половину чемпионата на первом месте, составив конкуренцию и опередив "Зенит". Сейчас южане набрали 49 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от петербуржцев на один балл – у лидера "Зенита" 50 очков. В следующем туре коллектив из Санкт-Петербурга сыграет в гостях с третьей командой российского чемпионата московским "Динамо", а "Краснодар" отправится в гости к самарским "Крыльям Советов".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: для меня Мусаев стоит в одном ряду с Абаскалем
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой оценил работу Мурада Мусаева в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"