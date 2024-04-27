"Спартак" в последней игре с ЦСКА показал себя очень осторожной командой, в которой пока нет стабильности. "Локомотив" в последних матчах играет хорошо, показывает атакующий футбол. Поэтому 0:0, как в дерби ЦСКА — "Спартак", сыграть не получится. [...] С "Локомотивом" такого не будет, он играет интенсивно. Нулевой ничьей точно не будет", - сказал Булыкин.
В предыдущем туре "красно-белые" играли в гостях у ЦСКА, команды не смогли забить ни одного гола, дерби московских команд закончилось безголевой ничьей 0:0. В предстоящем 26-м туре "Спартак" примет на своем поле "Локомотив", матч пройдет уже в это воскресенье, 28 апреля. В турнирной таблице команды располагаются практически рядом, "Спартак" идет на шестом месте с 39-ю очками, а "железнодорожники" расположились на четвертой строчке с 41-м баллом. В первом круге противостояние клубов закончилось ничьей 1:1.
Источник: Фото: "Чемпионат"
Булыкин: в матче "Спартака" и "Локомотива" нулевой ничьей точно не будет
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"