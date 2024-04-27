"Считаю, что негативная реакция на шутку про денежки игрока "Рубина" Руслана Безрукова - это неправильно. Поверьте мне, в футбольных коллективах столько подобных шуток вылезает каждый день, а может и каждые пять минут. Что здесь такого? У РФС и тех, кто это осуждает, своя политика. А те, кто прожил футбольную жизнь, воспринимают это по-своему", - заявил Мостовой.
Казанский "Рубин" одержал победу над "Зенитом" (2:0) в Санкт-Петербурге в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ. Поражение "Зенита", который занимает 1-е место в турнирной таблице, позволило "Краснодару" сократить отставание в чемпионской гонке до 1-го очка.
В интервью после матча хавбек "Рубина" Руслан Безруков в шутку сказал об ожидании финансового поощрения за победу над "Зенитом" со стороны главного преследователя "сине-бело-голубых" в чемпионате. Сообщалось, что рассмотрением этой ситуации займется комитет по этике Российского Футбольного Союза.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой - о шутке игрока "Рубина" Безрукова после победы над "Зенитом": что здесь такого? У РФС своя политика
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой вступился за полузащитника "Рубина" Руслана Безрукова после шутки об ожидании денег на карту от "Краснодара" за победу над "Зенитом".
Фото: "Матч ТВ"