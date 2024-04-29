Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Ростов
19:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
0 - 0 0 0
Динамо МхПерерыв

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
21:45
КальяриНе начат

Мусаев - об игре с "Крыльями": мы ехали за победой. С первых минут играли в атаку и смело

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ничью с "Крыльями Советов" (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Конечно, 0:0 лучше, чем 0:1. Соперник в конце пошёл большими силами вперёд. То, как складывался матч, что мы с 65-ой минуты играли в меньшинстве, то 0:0 — нормальный счёт. Конечно, мы ехали за победой. С первых минут играли в атаку и смело", - сказал Мусаев.

Встреча "Краснодара" и "Крыльев Советов" проходила в Самаре и завершилось безголевой ничьей. Во втором тайме вторую желтую карточку получил крайний защитник "быков" Сергей Волков и команда была вынуждена доигрывать матч в меньшинстве. Ничья в Самаре не позволила подопечным Мурада Мусаева возглавить турнирную таблицу РПЛ, опередив "Зенит". Петербуржцы и южане имеют одинаковое количество очков- 50, но коллектив из Санкт-Петербурга оказался сильнее в очных противостояниях (1:1 дома и 1:2 в гостях), и поэтому занимает первое место. В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Ахматом", а "Зенит" примет на своем поле "Факел".

Источник: "Чемпионат"

Краснодар Мурад Мусаев Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится