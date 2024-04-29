"Конечно, 0:0 лучше, чем 0:1. Соперник в конце пошёл большими силами вперёд. То, как складывался матч, что мы с 65-ой минуты играли в меньшинстве, то 0:0 — нормальный счёт. Конечно, мы ехали за победой. С первых минут играли в атаку и смело", - сказал Мусаев.
Встреча "Краснодара" и "Крыльев Советов" проходила в Самаре и завершилось безголевой ничьей. Во втором тайме вторую желтую карточку получил крайний защитник "быков" Сергей Волков и команда была вынуждена доигрывать матч в меньшинстве. Ничья в Самаре не позволила подопечным Мурада Мусаева возглавить турнирную таблицу РПЛ, опередив "Зенит". Петербуржцы и южане имеют одинаковое количество очков- 50, но коллектив из Санкт-Петербурга оказался сильнее в очных противостояниях (1:1 дома и 1:2 в гостях), и поэтому занимает первое место. В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Ахматом", а "Зенит" примет на своем поле "Факел".
Источник: "Чемпионат"
Мусаев - об игре с "Крыльями": мы ехали за победой. С первых минут играли в атаку и смело
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ничью с "Крыльями Советов" (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"