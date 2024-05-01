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Спортивный директор "Спартака" Амарал: мы хорошо подготовлены по рынку, но заменить Промеса невозможно

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Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал высказался о нехватке команде форварда Квинси Промеса, который находится в заключении в Дубае.
Фото: РИА Новости
"Квинси заменить невозможно. Мы хорошо подготовлены по рынку, у нас отличный департамент. Мы в этом плане подготовлены хорошо", - цитирует Амарала "Чемпионат".

Нидерландский форвард Квинси Промес является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом московского "Спартака" в текущем сезоне, несмотря на то, что не может помочь команде на весеннем отрезке РПЛ. В первой части сезона Промес оформил 6+6 по системе гол+пас в 17-ти играх.

Перед возобновлением сезона после зимней паузы Квинси Промес был задержан в ОАЭ, где ему вменяли побег с места ДТП. В Дубай футболист прибыл вместе со "Спартаком". Команда проводила там тренировочный сбор перед весенней частью сезона. Сейчас Промес находится в ожидании экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит 7.5 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение на родственника с ножом.

Спартак Амарал Квинси Промес
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