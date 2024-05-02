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Литвинов - об изменениях в "Спартаке": может, кто-то был недоволен, у кого-то были какие-то "тёрки" с Абаскалем

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Опорный полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов ответил на вопрос о причинах изменения результатов команды после ухода испанского главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
- Некоторые ребята говорят, что кто-то выдохнул. Может, кто-то был недоволен, у кого-то были какие-то "тёрки" с Абаскалем. Сейчас приобрели спокойствие и уверенность. Когда 11 человек хотят выигрывать, а кто-то там обижен на что-то, а кто-то недоволен чем-то, сложно. Все успокоились - из-за этого и появилась вот эта нотка, - передаёт слова Литвинова "Чемпионат".

24 апреля официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об уходе 35-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен 41-летний босниец Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые провели пять матчей во всех турнирах, одержав в них три победы при двух ничьих и отсутствии поражений.

Спартак Гильермо Абаскаль Руслан Литвинов
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