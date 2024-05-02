"Скучаю по Промесу. Когда я был ребенком в академии, он был для меня примером. Следил за его карьерой долгие годы, даже когда он уезжал из "Спартака". Играть с ним вместе - это честь. Тем более я подавал ему маску, когда он забил последний гол в чемпионском сезоне", - цитирует Литвинова "СЭ".
Квинси Промес не принимает участия в матчах "Спартака" в весенней части сезона. Форвард находится в заключении в ОАЭ. Промес был помещен под стражу по запросу суда Нидерландов, который приговорил футболиста к 7.5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение на члена семьи с ножом. Сейчас Промес ожидает экстрадиции.
Квинси Промес перебрался в московский "Спартак" в августе 2014-го года из нидерландского "Твенте" за 11.5 миллионов евро. Уезжал из "Спартака" он на период с августа 2018-го года по февраль 2021-го, за который успел поиграть в составе испанской "Севильи" и амстердамского "Аякса". Зимой 2021-го года Промес вернулся в "Спартак".
Литвинов: когда я был ребенком в академии "Спартака", Промес был для меня примером. Скучаю по нему
Хавбек "Спартака" Руслан Литвинов поделился детскими воспоминаниями о партнере по клубу Квинси Промесе.
Фото: официальный сайт "Спартака"