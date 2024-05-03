"Сейчас Слишкович показывает хорошую работу со "Спартаком", видно, что все футболисты получают удовольствие от работы с ним. Кажется, он готов к самостоятельной работе, но решать руководству в конце сезона. Он точно должен быть одним из претендентов", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Напомним, что 14-го апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака". Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля. Под его руководством команда одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти матчах во всех турнирах. После 26-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.
Булыкин: Слишкович показывает хорошую работу со "Спартаком"
Экс-игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался о работе Владимира Слишковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"