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Радимов: “Пари НН” падал в трясину с Юраном

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Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера “Пари НН”.
Фото: ФК "Пари НН"
– Тренера можно было оставить, но мы видели пике, Нижний в трясину падал с Юраном.

Сергей Юран возглавил нижегородский “Пари НН” в апреле 2023 года. В прошлом месяце российский специалист был уволен с поста главного тренера команды после серии поражений.

Напомним, в настоящее время на счету “Пари НН” 26 очков. Клуб из Нижнего Новгорода занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Источник: “Матч ТВ”

Нижний Новгород Сергей Юран Владислав Радимов
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