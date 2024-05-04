– Тренера можно было оставить, но мы видели пике, Нижний в трясину падал с Юраном.
Сергей Юран возглавил нижегородский “Пари НН” в апреле 2023 года. В прошлом месяце российский специалист был уволен с поста главного тренера команды после серии поражений.
Напомним, в настоящее время на счету “Пари НН” 26 очков. Клуб из Нижнего Новгорода занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Источник: “Матч ТВ”
Радимов: “Пари НН” падал в трясину с Юраном
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера “Пари НН”.
Фото: ФК "Пари НН"