- Адиев многое изменил в "Ахмате", это очень квалифицированный тренер. Он не просто так тренирует сборную Казахстана. Он хорошо знает "Ахмат". Сейчас мы все сплотились вокруг него. Надеюсь, до конца сезона мы покажем такую же игру, как и во всех предыдущих.
Напомним, Магомед Адиев возглавил "Ахмат" 5 апреля, подписав контракт с грозненским клубом до конца текущего сезона. 46-летний специалист будет совмещать работу в российской команде и сборной Казахстана.
Под руководством Адиева грозненцы провели 6 матчей, в которых одержали четыре победы и потерпели два поражения. За три тура до конца сезона "Ахмат" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Бериша: сейчас весь "Ахмат" сплотился вокруг Адиева
Вингера "Ахмата" Бернард Бериша поделился впечатлениями о работе с новым главным тренером Магомедом Адиевым.
Фото: ФК "Ахмат"