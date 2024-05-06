- "Ростов" сегодня ни в чем не уступил, кроме счета. Понравилось всё, кроме того, что мяч в сетку не попал. Есть ли претензии к команде, или она выполнила всё, за исключением гола? Ну, всё-всё не выполнили или не выполнили так хорошо, как могли, но глобально претензий нет.
В понедельник, 6 мая, состоялся матч 27-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Ростовом". Встреча проходила в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный мяч на счету хавбека Антона Миранчука, который отличился на 5-й минуте игры.
Таким образом команда Валерия Карпина с 40 набранными очками осталась на 7-й строчке в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России ростовчане сыграют в гостях против "Рубина".
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: "Ростов" ни в чем не уступил "Локомотиву", кроме счета. Глобально претензий нет
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями после поражения от "Локомотива" в матче 27-го тура РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Ростов"