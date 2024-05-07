"Выход сборной Узбекистана на Олимпиаду - исторически важное достижение для страны. Я горд быть частью этой команды. Мы принесли людям большую радость. Я сосредоточен на ЦСКА. Мы хотим победить в Кубке, мы можем победить "Зенит". Неважно, кубок или чемпионат. Очень важно выйти в финал, но и чемпионат важен", - заявил Файзуллаев.
29-го апреля сборная Узбекистана с Аббосбеком Файзуллаевым в составе одержала победу в полуфинале Кубка Азии до 23-х лет над сборной Индонезии, что позволило команде квалифицироваться на Олимпийские Игры-2024. Полузащитник ЦСКА вышел на поле в стартовом составе и был заменен в компенсированное ко второму тайму время.
В финальном матче, однако, Файзуллаев участия не принимал из-за соглашения с ЦСКА о досрочном возвращении в расположение клуба. Узбеки уступили сборной Японии (0:1).
11-го мая московский ЦСКА сыграет против "Зенита" в Санкт-Петербурге в рамках 28-го тура чемпионата России, а 15-го мая команды встретятся в финальном матче Пути РПЛ Кубка России. Первый матч двухматчевого противостояния завершился со счетом 1:1. В матче 27-го тура против "Рубина" подопечные Владимира Федотова также сыграли вничью (2:2). Файзуллаев забил один из голов своей команды.
Источник: "Матч ТВ"
Файзуллаев: выход Узбекистана на Олимпиаду - историческое событие, но я сосредоточен на ЦСКА. Мы можем победить "Зенит"
Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился планами на весеннюю часть сезона.
Фото: "Матч ТВ"