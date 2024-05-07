"Посмотрим, сможем ли мы закончить сезон в топ-4 или топ-5. Думаю, что у нас есть всё для этого: хорошая команда и тренерский штаб, персонал. Мы можем играть так, чтобы занять верхние места таблицы, но случаются неудачи. Думаю, мы можем закончить чемпионат в топ-4", - заявил Эль Аскалани.
"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды с берегов Дона 40 очков в 27-ми матчах. Отставание от "Локомотива", который располагается на 4-й строчке, составляет 4 очка. В 27-м туре "Ростов" уступил "Локомотиву" в очном матче (1:0). Единственный мяч записал на свой счет полузащитник "железнодорожников" Антон Миранчук.
В рамках 28-го тура "Ростов" сыграет в Казани против "Рубина". В последнем домашнем матче сезона в рамках 29-го тура команда примет на своем поле калининградскую "Балтику". В заключительном туре "Ростов" встретится с санкт-петербургским "Зенитом" на выезде.
Источник: "Чемпионат"
Эль Аскалани: у "Ростова" есть все, чтобы завершить сезон в топ-4
Защитник "Ростова" Эяд Эль Аскалани поделился турнирными планами на конец сезона.
Фото: "Чемпионат"