Ранее агент нападающего "железнодорожников" Леонид Гольдман через СМИ передал некоторое недовольство футболиста главным тренером "Локомотива" Михаилом Галактионовым.
"Точно никак не буду реагировать на это заявление. Каждый занимается своим делом и своей работой. Агенты тоже занимаются своим ремеслом. У нас есть действующий контракт с Артемом. Сегодня говорить о чем-то пока преждевременно. Абсолютно точно, что у нас ни к одному футболисту, в том числе к Артему, нет никакого предвзятого отношения", - сказал Нагорных.
В СМИ появилась информация о том, что Дзюба отказался от опции в контракте о продлении контракта еще на год, чтобы получить в конце сезона больше игрового времени. Действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
Отметим, что в 11 играх во всех турнирах весенний части сезона Дзюба был задействован в шести матчах при общем количестве проведенного на поле времени – около 200 минут. В текущем розыгрыше чемпионата России нападающий забил четыре гола и сделал три ассиста, а также еще одну голевую передачу в Кубке страны.
По сообщениям СМИ, 35-летний Артем Дзюба может продолжить карьеру в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий.
Источник: "Спорт-Экспресс"
В "Локомотиве" отреагировали на заявление агента Артема Дзюбы
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных отреагировал на слова агента Артема Дзюбы об отношениях игрока с главным тренером Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"