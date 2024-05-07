"Назначение Саши Илича в "Пари НН" стало неожиданностью, конечно. А как иначе? Человек приезжает за один день. Он может и хороший человек. Я вообще против него ничего не имею. Илич что-то изменит за это время? Сильно сомневаюсь. Какой он тренер, никто не узнает за один день. Но вместе с ним руководство "Пари НН" очень рискует отправиться в первую лигу", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, что 28-го апреля "Пари НН" объявил об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды - клуб на тот момент имел шесть поражений кряду в матчах чемпионата. Новым главным тренером команды стал Саша Илич, который ранее работал в молодежных сборных Сербии, "Чукарички", ЦСКА (София), и греческом "Атромитосе". Под руководством Саши Илича волжане сыграли вничью с московским "Спартаком" в матче 27-го тура РПЛ (0:0). После 27-ми сыгранных туров "Пари НН" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 29 очков. В 28-м туре команде Саши Илича предстоит сыграть с "Сочи" на выезде - южане занимают последнее место в турнирной таблице с 20-ю очками.
Радимов - об Иличе: с ним руководство "Пари НН" очень рискует отправиться в первую лигу
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера "Пари НН".
Фото: "Пари НН"