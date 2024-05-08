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Бубнов: игра с "Факелом" показала, что Семак неправильно использует Клаудиньо

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Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу позиции игрока "Зенита" Клаудиньо.

Фото: ФК "Зенит"
"Игра с "Факелом" также показала, что Семак неправильно использует Клаудиньо. Бразилец должен действовать ближе к нападению, а не в середине поля, где ему сильно достаётся. Да, "Зенит" много контролирует мяч, но из-за этого уменьшается атакующий потенциал", - обратил внимание Бубнов.

Эксперт считает, что такие качества бразильца как игра один в один, пас и удар можно использовать ближе к воротам соперника. "Он не игрок стиля "бокс-ту-бокс", - подчеркнул Бубнов. Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе 2021 года, в текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей, в которых забил четыре гола и семь раз ассистировал партнерам по команде.

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" гостил у воронежского "Факела" (1:1). Подопечные Сергея Семака упустили победу на 90+11 минуте, когда хозяева навалились на ворота "сине-бело-голубых" и заработали пенальти.

Источник: Sportbox.ru


Клаудиньо Зенит Сергей Семак Александр Бубнов
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