"Игра с "Факелом" также показала, что Семак неправильно использует Клаудиньо. Бразилец должен действовать ближе к нападению, а не в середине поля, где ему сильно достаётся. Да, "Зенит" много контролирует мяч, но из-за этого уменьшается атакующий потенциал", - обратил внимание Бубнов.
Эксперт считает, что такие качества бразильца как игра один в один, пас и удар можно использовать ближе к воротам соперника. "Он не игрок стиля "бокс-ту-бокс", - подчеркнул Бубнов. Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе 2021 года, в текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей, в которых забил четыре гола и семь раз ассистировал партнерам по команде.
В 27-м туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" гостил у воронежского "Факела" (1:1). Подопечные Сергея Семака упустили победу на 90+11 минуте, когда хозяева навалились на ворота "сине-бело-голубых" и заработали пенальти.
Источник: Sportbox.ru
Бубнов: игра с "Факелом" показала, что Семак неправильно использует Клаудиньо
Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу позиции игрока "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"