- "Сочи" уже не спасётся - слишком большое отставание. Хотя весной они очень прилично смотрятся: новых футболистов взяли, тренера, игра есть. Но многое было потеряно осенью, и чуда не произошло - они закономерно вылетают. Явной второй команды, которая заслуживает вылета, нет. Все хорошо выглядят - "Балтика" весной достойно играет, несмотря на достаточно скромный состав. "Факел" тоже прыгает выше головы и выжимает максимум. У "Пари НН" была неприятная серия, но и они сейчас на максимуме, - передаёт слова Булатова Metaratings.ru.
"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков в 27 сыгранных матчах. В девяти весенних турах РПЛ "барсы" набрали 9 очков, одержав при этом 1 победу, 6 раз сыграв вничью и потерпев 2 поражения.
Также в зоне прямого вылета (на 15 месте) находится калининградская "Балтика", в активе которой 26 очков в 27 матчах. Места в зоне стыковых матчей занимают воронежский "Факел" и екатеринбургский "Урал", набравшие по 28 очков. На 1 очко больше у находящихся по моменту в безопасной зоне "Пари Нижнего Новгорода" и "Оренбурга". Также не гарантировал себе сохранение прописки в РПЛ грозненский "Ахмат", занимающий десятое место с 32 очками в 27 матчах.
Булатов: "Сочи" прилично смотрится, но чуда не произошло. Явной второй команды, которая заслуживает вылета, нет
Главный тренер кировского "Динамо" Виктор Булатов прокомментировал борьбу за выживание в РПЛ.
Фото: Getty Images