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Гладилин заявил, что сборная России скоро вернется на международную арену

Экс-тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин уверен, что национальная команда уже в ближайшее время снова сможет участвовать в международных турнирах.
Фото: Михаил Шапаев, РФС
Валерий Гладилин заявил, что не сомневается в скором возвращении сборной России к международным соревнованиям.

"Скоро, уже в ближайшее время, сборная России будет играть в официальных международных соревнованиях. Я в этом уверен на 100%. Уже и другие виды спорта возвращаются после решения МОК. Почему футбол должен стоять отдельно? Наши футболисты будут готовиться к чемпионатам Европы и мира. Все к этому идет. Футбол будет завершающим ударом по возвращению. Пока все виды спорта допускаются, футбол пойдет последним, как самый популярный вид", — сказал Гладилин.

Сборная России не участвует в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Последний официальный матч национальная команда провела в ноябре 2021-го, уступив Хорватии со счетом 0:1.

Источник: "Совспорт"

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