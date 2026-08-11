Гладилин заявил, что сборная России скоро вернется на международную арену

"Скоро, уже в ближайшее время, сборная России будет играть в официальных международных соревнованиях. Я в этом уверен на 100%. Уже и другие виды спорта возвращаются после решения МОК. Почему футбол должен стоять отдельно? Наши футболисты будут готовиться к чемпионатам Европы и мира. Все к этому идет. Футбол будет завершающим ударом по возвращению. Пока все виды спорта допускаются, футбол пойдет последним, как самый популярный вид", — сказал Гладилин.
Сборная России не участвует в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Последний официальный матч национальная команда провела в ноябре 2021-го, уступив Хорватии со счетом 0:1.
Источник: "Совспорт"