Гладилин заявил, что сборная России скоро вернется на международную арену

Фото: Михаил Шапаев, РФС

"Скоро, уже в ближайшее время, сборная России будет играть в официальных международных соревнованиях. Я в этом уверен на 100%. Уже и другие виды спорта возвращаются после решения МОК. Почему футбол должен стоять отдельно? Наши футболисты будут готовиться к чемпионатам Европы и мира. Все к этому идет. Футбол будет завершающим ударом по возвращению. Пока все виды спорта допускаются, футбол пойдет последним, как самый популярный вид", — сказал Гладилин.