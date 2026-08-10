Как утверждает источник, в рамках летней трансферной кампании московское "Динамо" планирует приобрести двух новичков. Сообщается, что клуб намерен усилить фланги атаки.
Этим летом стан бело-голубых уже покинул по истечении контракта вингер Муми Нгамале, а нападающий Эль-Мехди Маухуб близок к уходу в аренду в "Дубай Юнайтед".
По итогам трех сыгранных туров "Динамо" находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 4 набранных очка. 16 августа команда Сандро Шварца сыграет на выезде против "Зенита".
Источник: "СЭ"
"Динамо" рассчитывает приобрести двух новичков - источник
Стали известны планы московского клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"