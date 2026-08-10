Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
19:30
АхматНе начат

"Динамо" рассчитывает приобрести двух новичков - источник

Стали известны планы московского клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
Как утверждает источник, в рамках летней трансферной кампании московское "Динамо" планирует приобрести двух новичков. Сообщается, что клуб намерен усилить фланги атаки.

Этим летом стан бело-голубых уже покинул по истечении контракта вингер Муми Нгамале, а нападающий Эль-Мехди Маухуб близок к уходу в аренду в "Дубай Юнайтед".

По итогам трех сыгранных туров "Динамо" находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 4 набранных очка. 16 августа команда Сандро Шварца сыграет на выезде против "Зенита".

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится