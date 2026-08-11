В "Родине" рассказали, рассматривали ли подписание Дзюбы и Кокорина

"Мы ни с кем не работали по России, не пробовали кого-то подписать, в том числе Дзюбу и Кокорина. Если бы мы не участвовали в Кубке, то мы вообще никого не подписали бы. Мы бы пошли в бой своим составом с прошлого сезона", — рассказал Зинин.
Функционер привел в пример Артура Гарибяна, который стал главным героем сенсационной победы над "Зенитом".
"Поверьте, если бы пришел Артем Дзюба, которого я очень сильно уважаю, то Артур Гарибян вряд ли бы сыграл и забил "Зениту" свои два мяча. Нужно очень верить тем ребятам, которые у нас есть", — добавил Зинин.
9 августа "Родина" сенсационно обыграла "Зенит" на выезде со счетом 2:1 в третьем туре РПЛ. Оба мяча московской команды забил Гарибян. Эта победа стала для "Родины" первой после выхода в Премьер-лигу.
Источник: "Совспорт"