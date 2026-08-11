В "Родине" рассказали, рассматривали ли подписание Дзюбы и Кокорина

Фото: ФК "Родина"

"Мы ни с кем не работали по России, не пробовали кого-то подписать, в том числе Дзюбу и Кокорина. Если бы мы не участвовали в Кубке, то мы вообще никого не подписали бы. Мы бы пошли в бой своим составом с прошлого сезона", — рассказал Зинин.