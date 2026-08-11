Слуцкий: Дзюба в "Зените" был бы лучше и эффективнее Соболева

"На сегодняшний день Дзюба — самый сильный российский нападающий. Даже в "Зените" вместо Соболева он выглядел бы лучше, полезнее и эффективнее. Я в этом уверен на миллиард процентов. Он забивал везде, в прошлом году один оставил "Акрон" в РПЛ", — заявил Слуцкий в эфире шоу "Это футбол, брат!".
Специалист также уверен, что Дзюба мог бы помочь "Краснодару" в отсутствие Джона Кордобы. Слуцкий не согласился с мнением, что ради такого форварда команде пришлось бы серьезно менять привычный стиль.
"Если вы играете в доминирующий футбол, то в нем все равно будут подачи. "Спартак" в концовке матча с "Краснодаром" перешел на 4-4-2, в таком варианте игры нет лучшего варианта из российских футболистов, чем Дзюба", — добавил тренер.
Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из "Акрона".