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Митрофанов - о соперниках сборной России: есть переговоры со странами из Азии и Африки. Нет только с Океанией

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможных будущих соперниках в товарищеских матчах сборной России.
Фото: РФС
- Есть переговоры и с азиатскими, и с африканскими сборными. Нет только со странами Океании. У нас, конечно, есть с ними границы, но далековато летать туда. Плюс при всём уважении к этим сборным, не факт, что уровень футбола необходим для того, чтобы мы туда полетели и играли, - цитирует Митрофанова "Чемпионат".

В марте 2024 года сборная России провела домашний товарищеский матч со сборной Сербии, который завершился разгромной победой подопечных валерия Карпина со счётом 4:0. 7 июня наши парни проведу выездную встречу с национальной командой Белоруссии. Ранее исполком РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в условиях отстранения от международных турниров, в соответствии с которой предполагается увеличить долю соперников из топ-80 рейтинга ФИФА в товарищеских матчах.

Сборная России Максим Митрофанов РФС
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