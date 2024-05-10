— Я этого очень хочу. В этом году очень близко все, но такие осечки, как с “Ахматом”, очень сильно ослабляют позиции команды. Но шансы есть, они близки.
Напомним, “Краснодар” ранее никогда не становился чемпионом России по футболу. В нынешнем сезоне южане принимают непосредственное участие в золотой гонке. После 27 туров Российской Премьер-Лиги в активе коллектива Мурада Мусаева 50 очков. Он занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего “Зенита” на одно очко.
Источник: “Известия”
Сторожук: очень хочу, чтобы “Краснодар” стал чемпионом РПЛ
Главный тренер тульского “Арсенала” Александр Сторожук ответил на вопрос о том, сможет ли “Краснодар” стал чемпионом РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"