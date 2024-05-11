– У меня есть несколько опций, но мне нравится Россия — это отличный вариант для развития моей карьеры.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сразу два клуба заинтересованы в подписании защитника из Чили Валентина Видала. Речь идет о московском “Спартаке” и калининградской “Балтики”.
Напомним Видалу 19 лет. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 800 тысяч евро.
Источник: “РБ Спорт”
Валентин Видал: мне нравится Россия — это отличный вариант для развития моей карьеры
Защитник “Унион Эспаньола” Валентин Видал высказался о возможном переходе в РПЛ.
Фото: Getty Images