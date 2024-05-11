"Игра "Зенит" - ЦСКА может сложиться как угодно. Когда ЦСКА сталкивается с трудностями, команда может собраться. "Зенит" сейчас тоже теряет очки. Матч будет идти до первого гола. "Зенит" сейчас в кризисе", - приводит слова Непомнящего "РБ Спорт".
"Зенит" примет столичный ЦСКА в Санкт-Петербурге в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. В турнирной таблице команды занимают, соответственно, 1-е и 8-е место. В активе "Зенита" 51 очко в 27-ми матчах - на 1 больше, чем у "Краснодара" и "Динамо". ЦСКА набрал в текущем сезоне 39 очков.
15-го апреля команды вновь встретятся друг с другом, но уже в Кубке России. Первый матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" проходил 2-го мая в Москве и завершился со счетом 1:1.
Непомнящий - о матче "Зенит" - ЦСКА: игра будет идти до первого гола. "Зенит" сейчас в кризисе
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча "Зенита" против ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"