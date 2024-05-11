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Непомнящий - о матче "Зенит" - ЦСКА: игра будет идти до первого гола. "Зенит" сейчас в кризисе

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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча "Зенита" против ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Игра "Зенит" - ЦСКА может сложиться как угодно. Когда ЦСКА сталкивается с трудностями, команда может собраться. "Зенит" сейчас тоже теряет очки. Матч будет идти до первого гола. "Зенит" сейчас в кризисе", - приводит слова Непомнящего "РБ Спорт".

"Зенит" примет столичный ЦСКА в Санкт-Петербурге в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. В турнирной таблице команды занимают, соответственно, 1-е и 8-е место. В активе "Зенита" 51 очко в 27-ми матчах - на 1 больше, чем у "Краснодара" и "Динамо". ЦСКА набрал в текущем сезоне 39 очков.

15-го апреля команды вновь встретятся друг с другом, но уже в Кубке России. Первый матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" проходил 2-го мая в Москве и завершился со счетом 1:1.

Валерий Непомнящий Зенит ЦСКА
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