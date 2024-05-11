"Футбол у меня был и всегда будет на первом месте. Просто наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди. Но зато в отличие от них, про Мостового и других людей, которые играли в футбол, никто так не скажет", - приводит слова Мостового "Sport 24".
Александр Мостовой неоднократно критически высказывался в адрес руководства московского "Спартака" из-за приглашения в команду иностранных тренеров, в частности испанца Гильермо Абаскаля и итальянца Доменико Тедеско. Сам Мостовой в данный момент проходит обучение для получения тренерской лицензии.
Ранее экс-игрок "Спартака" Олег Иванов раскритиковал высказывания Мостового в адрес иностранных специалистов, заявив, среди прочего, что Мостовой обладает "патологической прижимистостью".
Иванов: Мостовой не столько хочет тренировать "Спартак", сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско
Мостовой: футбол для меня всегда был на первом месте. Просто наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие
Экс-футболист Александр Мостовой высказался о приоритетности футбола в своей жизни.
Фото: "Матч ТВ"