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Мостовой: футбол для меня всегда был на первом месте. Просто наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие

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Экс-футболист Александр Мостовой высказался о приоритетности футбола в своей жизни.
Фото: "Матч ТВ"
"Футбол у меня был и всегда будет на первом месте. Просто наши места занимают Тодески, Абаскали и прочие люди. Но зато в отличие от них, про Мостового и других людей, которые играли в футбол, никто так не скажет", - приводит слова Мостового "Sport 24".

Александр Мостовой неоднократно критически высказывался в адрес руководства московского "Спартака" из-за приглашения в команду иностранных тренеров, в частности испанца Гильермо Абаскаля и итальянца Доменико Тедеско. Сам Мостовой в данный момент проходит обучение для получения тренерской лицензии.

Ранее экс-игрок "Спартака" Олег Иванов раскритиковал высказывания Мостового в адрес иностранных специалистов, заявив, среди прочего, что Мостовой обладает "патологической прижимистостью".

Иванов: Мостовой не столько хочет тренировать "Спартак", сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско

Александр Мостовой Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Спартак
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