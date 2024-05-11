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Бородюк: у "Динамо" есть всё для чемпионства

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Российский тренер Александр Бородюк оценил шансы "Динамо" на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо"
"Я желаю "Динамо" наконец преодолеть эту длительную серию без титулов. Очень важно, что в этом сезоне у клуба есть правильная стратегия, да и в целом есть всё для чемпионства: инфраструктура, финансирование, качественные футболисты. У "Динамо" большой шанс стать чемпионами, и я им этого и пожелаю", - сказал Бородюк.

За три тура до конца чемпионата "Динамо" идет на третьем месте с набранными 50-ю очками, отставая от лидера "Зенита" на один балл. На второй строчке располагается "Краснодар", в активе команды 50 очков. В 28-м туре "бело-голубые" сыграют в гостях с калининградской "Балтикой", "Краснодар" встретится со "Спартаком", а "Зенит" примет на своем поле ЦСКА. Московское "Динамо" становилась 11 раз чемпионами Советского Союза, но ни разу не завоевывало чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге, в сезоне 1994/95 "бело-голубые" одержали победу в Кубке России.

Источник: Metaratings

Динамо Александр Бородюк
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