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Горшков: у "Зенита" с ЦСКА мотивация будет выше, надо возвращать себе более уверенную позицию в таблице

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Бывший игрок "Зенита" Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между "сине-бело-голубыми" и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Я думаю, что "Зенит" в матче с ЦСКА будет нацелен на победу, тем более осталось не так много матчей до конца сезона. Поэтому надеюсь, что у "Зенита" будет мотивация выше, чем в прошлых матчах, ведь надо возвращать себе более уверенную позицию. У ЦСКА будет желание помешать "Зениту" и решить свои вопросы, улучшив положение в турнирной таблице", - сказал Горшков.

Встреча между "Зенитом" и ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Петербуржцы в последних трех матчей РПЛ ни разу не выигрывали, в последней игре подопечные Сергея Семака упустили победу на последних минутах. До этого "сине-бело-голубые" проиграли московскому "Динамо" (1:0) и казанскому "Рубину" (0:2). ЦСКА в последний раз добивались победы 7 апреля, в матче с "Факелом" (4:1), в последней игре против "Рубина" "армейцы" упустили возможность взять три очка, пропустив гол в компенсированное время второго тайма.

За три тура до конца чемпионата "Зенит" набрал 51 балл и идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА опустился на девятую строчку, в активе команды 39 очков.

Источник: "Чемпионат"

Александр Горшков ЦСКА Зенит
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