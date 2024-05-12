- В чём вижу причины таких слабых результатов "Зенита" в последних матчах? Сложно сказать. С одной стороны, поднаелись немного. Пять лет подряд чемпионы, думали, что смогут доехать и в этом сезоне, но так просто не получается, - передаёт слова Алдонина Metaratings.ru.
Петербургский "Зенит" уступил московскому ЦСКА в матче 28 тура Российской премьер-лиги и продлил свою безвыигрышную серию, которая составляет 4 матча в РПЛ (1 ничья и 3 поражения) и 5 матчей во всех турнирах (2 ничьих и 3 поражения). На этом отрезке сине-бело-голубые забили 1 мяч в РПЛ и 2 мяча с учётом Кубка России.
В турнирной таблице РПЛ "Зенит" находится на второй строчке, набрав 51 очко в 28 матчах, у лидирующего "Динамо" 53 очка.
Алдонин - о проблемах "Зенита": пять лет подряд чемпионы думали доехать и в этом сезоне, но так просто не получается
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о проблемах петербургского "Зенита" в весенней части текущего сезона.
Фото: "Чемпионат"