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Лилль2 тайм
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Лещенко: если "Динамо" станет чемпионом, готов написать песню об этом событии

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Народный артист России Лев Лещенко высказался о результатах "Динамо" в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо"
"У "Динамо" нет стабильности. Карраскаль, Бителло и Лаксальт играют то хорошо, то не очень. Это лежит в области психологии — нет куража, настроя, боевого духа. Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства "Динамо". Но думал, что было бы неплохо победить в РПЛ. Если "Динамо" станет чемпионом, готов написать песню об этом событии", - приводит слова Лещенко Sport24.

Вчера, 11-го мая, московское "Динамо" одержало победу над калининградской "Балтикой" в матче 28-го тура РПЛ со счётом 3:2. После 28-ми сыгранных туров команда Марцела Лички занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 53 очка, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 51-м очком, тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от лидера на три очка. "Бело-голубые" в 29-м туре сыграют с самарскими "Крыльями Советов" на домашнем стадионе, а в последнем туре на выезде будут противостоять команде Мурада Мусаева. Напомним, что московский клуб вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов "Спартаку".

Лещенко Динамо
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