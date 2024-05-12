"У "Динамо" нет стабильности. Карраскаль, Бителло и Лаксальт играют то хорошо, то не очень. Это лежит в области психологии — нет куража, настроя, боевого духа. Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства "Динамо". Но думал, что было бы неплохо победить в РПЛ. Если "Динамо" станет чемпионом, готов написать песню об этом событии", - приводит слова Лещенко Sport24.
Вчера, 11-го мая, московское "Динамо" одержало победу над калининградской "Балтикой" в матче 28-го тура РПЛ со счётом 3:2. После 28-ми сыгранных туров команда Марцела Лички занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 53 очка, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 51-м очком, тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от лидера на три очка. "Бело-голубые" в 29-м туре сыграют с самарскими "Крыльями Советов" на домашнем стадионе, а в последнем туре на выезде будут противостоять команде Мурада Мусаева. Напомним, что московский клуб вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов "Спартаку".
Лещенко: если "Динамо" станет чемпионом, готов написать песню об этом событии
Народный артист России Лев Лещенко высказался о результатах "Динамо" в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо"