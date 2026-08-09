- В первом тайме, в принципе, моментов не было. Тяжелая игра, погодные условия как-то влияли. И Махачкала в первом тайме — были силы, хорошо оборонялись. Во втором тайме мы уже начали повыше контролировать мяч, уже больше давления, и хорошо то, что мы забили. И там уже в дальнейшем начали забивать второй. Пропустили, но все равно не усомнились в своих силах, пошли забивать третий.
- У динамовцев в первом туре была ничья, во втором туре поражение. И сегодня, когда первый тайм заканчивался, что было в голове в этот момент? Наверное, думали, когда же прорвет, наконец-то, когда забьем, когда выиграем?
- Ну, когда забьем, когда выиграем — понятное дело. Потому что мы понимали, что играем сегодня при своих болельщиках, дома, мы обязаны были забирать три очка. Болельщики нам сегодня не простили бы негативного результата. Поэтому мы сделали свое дело, забрали три очка. Но в качестве игры мы еще можем играть лучше, и надо через тренировки, через работу это улучшать.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За московское "Динамо" отличились Маринкин, Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев забил Агаларов.
Расулов поделился эмоциями от победы над махачкалинским "Динамо"
Вратарь московского "Динамо" Курбан Расулов высказался о победе над соперниками из Махачкалы в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва