- Самое главное вот в игре, что добыты три очка, которые нам нужны. Победили, победили заслуженно. Голы забили. Поучаствовали во многом в наших вот этих голах молодые ребята. И хорошо вошли игроки, которые были выпущены на замену. Это из позитива.
- В целом как вам старт сезона? Все ли получается так, как вы задумали?
- Конечно, не всё. В трех матчах набрали пока четыре очка. Это мало. Но сезон только начался. Ждем, что команда будет еще прогрессировать.
- А, может быть, по трансферам, кого-то ждать, не ждать, планируется?
- Ожидать, но без деталей. Я готов об этом рассказывать, когда трансферы будут совершены. И в ближайшее время ожидайте тоже еще новостей по исходящим трансферам.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За московское "Динамо" отличились Маринкин, Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев забил Агаларов.
Пивоваров - о матче с "Динамо" Мх: самое главное, что добыты три очка
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал победу над махачкалинским "Динамо" в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва