- Нужна была победа всё равно, чтобы чуть-чуть энтузиазма такого, заряда получить. Все довольны, но при этом понимаем, что первый тайм в целом, наверное, немножко не получился. Могли пропустить где-то... В целом рады, что всё нормально закончилось.
- Всё-таки пока на старте сезона, может быть, не всё получается. В чём видите причины и не видите ли в этом тенденцию?
- Ну, тенденция как бы завершилась, мы же выиграл. Я вот повторюсь, что в целом у команды есть понимание вообще, во что хотим играть, в какой футбол. Поэтому в целом, наверное, считаю, что это допустимо, потому что начало чемпионата. И в целом еще, я думаю, что и физические кондиции многие команды набирают, и какие-то связи наигрывают. Поэтому не вижу в этом ничего критичного. Только начало, поэтому вся борьба впереди.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За московское "Динамо" отличились Маринкин, Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев забил Агаларов.
Миранчук - о победе над "Динамо" Мх: все довольны, но понимаем, что первый тайм в целом, не получился
Полузащитник московского "Динамо" Алексей миранчук прокомментировал победу над соперниками из Махачкалы в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва