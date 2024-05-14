"Был на матче "Севильи" с "Вильярреалом". Вторые, конечно, были намного сильнее. Я сразу невольно сравниваю это с РПЛ, которую смотрю по телевизору. Если сравнивать "Вильярреал", который находится на девятом месте в Ла Лиге, то это прям высочайший уровень. До этого я был на игре мадридского "Реала». РПЛ объективно есть куда стремиться в плане качества исполнителей", - сказал Кержаков.
В Испании Александр Кержаков проходил тренерскую стажировку в "Севилье", в которой россиянин играл будучи действующим футболистом. В испанский клуб нападающий перешел из "Зенита". В 2017 году Кержаков принял решение об окончании карьеры профессионального футболиста и после этого начал тренерскую карьеру, он стал работать в структуре петербургского клуба. Кержаков-тренер успел руководить юношеской сборной России до 17 лет, возглавлял "Томь", "Пари НН", кипрский "Кармиотисс" и сербский "Спартак".
Источник: "Чемпионат"
"Есть куда стремиться". Кержаков сравнил уровень чемпионата Испании и РПЛ
Бывший футболист сборной России Александр Кержаков высказался по поводу уровня футбола в РПЛ и Ла Лиге.
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